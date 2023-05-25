Анонсирован крупнейший запуск новых станций в истории метро Москвы

«Работаем над главным пусковым комплексом 2024 года в области метростроения. Это участок Троицкой линии от "ЗИЛа" до "Коммунарки" — 25 километров, 11 станций. Сложнейший комплекс, который необходимо завершить одномоментно на всех 11 станциях и запустить одновременно», — написал он.