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Капитальный ремонт 344 жилых домов проведут на юге Москвы

В Южном административном округе столицы в 2023 году проведут капитальный ремонт в 344 жилых домах. Об этом в четверг, 25 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Капитальный ремонт 344 жилых домов проведут на юге Москвы
© Вечерняя Москва

Самым старым зданием в округе, где пройдут работы, стал пятиэтажный дом 1900 года постройки в неоклассическом стиле. Он имеет сложную форму в плане, к его торцу примыкает соседний дом. Специалистам предстоит обновить фасад, заменить внутренние инженерные системы и при этом сохранить изначальный архитектурный облик здания.

Также капитальный ремонт проведут в 22-этажном доме, который находится на Чертановской улице. Его построили в 1984 году по проекту типовой серии. Здание стало самым высоким в округе среди тех, где пройдут ремонтные работы. Специалисты восстановят фасад и крышу дома, а также заменят инженерные системы.

Наибольшая площадь фасада дома, в котором проведут работы, составляет 75,9 тысячи квадратных метров. В нем заменят магистрали холодного и горячего водоснабжения. Кроме того, в порядок приведут фасад и крышу здания, передает официальный сайт мэра Москвы.

Капитальный ремонт проводится в том числе и в экспериментальном жилом квартале Чертаново Северное. Специалисты расчищают фасадные элементы и утепляют межпанельные швы.

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