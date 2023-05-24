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На Красной площади пройдет концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры

На Красной площади в Москве вечером в среду состоится концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

На Красной площади пройдет концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры
© ТАСС

Ожидается участие руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, пианиста Дениса Мацуева, оперных певцов Хиблы Герзмава, Ильдара Абдразакова, Альбины Шагимуратовой, пианиста Льва Бакирова и многих других

Организаторы программы рассказали, что в концерте прозвучат русские народные песни, православные духовные песнопения, фрагменты из оперных и симфонических произведений Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Ведущими мероприятия станут Александр Малич и Валерия Ланская.

Трансляцию концерта проведет вечером 24 мая телеканал "Культура".

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