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Фестиваль театральных историй «Мост в детство» пройдет в театре «Мост»

Фестиваль театральных историй «Мост в детство» стартует в День защиты детей в театре «Мост», он станет ярким событием июня. Об этом в среду, 24 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

Фестиваль театральных историй «Мост в детство» пройдет в театре «Мост»
© пресс-служба театра «Мост»

С 1 по 11 июня на сценах театра будет показана специальная программа, собранная из многим известных постановок. Фестиваль объединит героев, которые верят в дружбу и готовы к удивительным открытиям.

Мероприятие состоит из шести спектаклей, трех интерактивных программ и концерта-встречи с популярным детским писателем Андреем Усачевым, автором бестселлера «Малуся и рогопед», а также историй про собачку Соню и других.

1 июня в 18:00 состоится первое событие фестиваля — показ премьерного спектакля Евгения Славутина «Мое счастливое детство». Главный герой истории Сашка — прототип писателя Александра Раскина — покажет мир глазами ребенка первой половины ХХ века. Мир, полный хлопот и счастья, когда рядом друзья и впереди вся жизнь.

10 июня в 16:00 пройдет событие-хедлайнер фестиваля «Мост в детство» — концерт-встреча с Андреем Усачевым «Мы играли в паповоз», а также показ спектакля «Три Ивана» — инсценировки по сказке «Иван – коровий сын».

11 июня в 16:00 состоится заключительный показ фестиваля — спектакль «Тимур и его команда».

Также в Музее Победы пройдет художественная выставка «Утраченное детство». Она приурочена ко Дню защиты детей и откроется 30 мая.

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