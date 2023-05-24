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1 час назад

Москвичей предупредили о начале сезона ураганов

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В конце мая – начале июня в Москве и Подмосковье наступает период ураганов и шквалистого ветра, однако в настоящее время в регионе сохраняется умеренная погода без сильного контраста температур. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова.

"Вторая половина мая и первая половина июня – это время, когда наиболее сильный температурный контраст между северными морями и европейской частью России. Поэтому если случаются холодные вторжения, то именно в это время чаще всего бывают шквалы, сильный порывистый ветер, как в 2017 году было в Москве", – заявил он.

Эксперт успокоил, что в ближайшие несколько дней опасности ураганов нет. Сейчас в Москве дожди, а сильной жары пока что не наблюдалось, отметил климатолог. Как правило, поделился Семенов, ураган и сильный ветер прогнозируется после устойчивых высоких температур летом, когда воздух наполняется влагой.

Ранее стало известно, что появлению теплой погоды во второй половине этой неделе может помешать похолодание на выходных. При этом, сообщают синоптики, метеорологическое лето в этом году начнется с опозданием.

Так, 27 мая температура опустится до 17–19 градусов, а 28 мая похолодание достигнет максимума в 15 градусов. В ночь на 29 мая столбики термометров покажут до 5–7 градусов.

Новости Москвы,Видео,Владимир Семенов,
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