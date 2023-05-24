В школах Москвы прозвучал последний звонок

Последний звонок в школах столицы в этом году прозвучал для выпускников раньше обычного. Министерство просвещения РФ порекомендовало учебным заведениям самим определиться с датой его проведения, но так, чтобы чтобы дать ребятам хотя бы пару дней отдыха между прощанием со школой и началом ЕГЭ. Вчера корреспонденты "РГ" побывали на последнем звонке в школе N 2065.

© Олеся Курпяева/РГ

Этот образовательный комплекс, расположенный в поселении Московский Новой Москвы, мы выбрали не случайно. Узнали, как много интересного здесь происходит. Например, мальчики и девочки учатся раздельно, исходя из специфики взросления учеников каждого пола построена и их учебная программа. У старшеклассников есть шесть предпрофессиональных классов: медицинский, кадетский, медиа, педагогический, IT и инженерный. Причем в два последних конкурс был по три человека на место. В результате школа каждый год выдает целую плеяду изобретателей. Например, бывший выпускник Данила Фоминиченко еще в школе придумал перчатку сурдоперевода. В этом году ребята из медкласса изобрели инновационный материал для лечения ожогов. А IТ-шник Александр Лебедев стал лучшим веб-дизайнером России! Теперь вузы наперебой предлагают ему стать их студентом. Еще с десяток учеников по итогам олимпиад, конкурсов и прочих испытаний уже зачислены в университеты, им осталось только получить школьные аттестаты.

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"На такой результат влияет специализация учеников, ребенок углубляется в предмет и ему становится интересно, - рассказала "РГ" директор школы Наталия Файдюк. - Задача учителя - раскрыть потенциал и самому быть заинтересованным в процессе. Например, лучшего веб-дизайнера учил тоже наш выпускник, победитель конкурса "Новый учитель новой информатики: Перезагрузка". В прошлом году в школе были четыре стобальника и десяток золотых медалистов.

В этом году в Москве прощаются со школой более 68 тысяч одиннадцатиклассников

Пока мы разговаривали, прозвенел школьный звонок. В актовый зал потянулись нарядные выпускницы в белых платьях, некоторые с белыми бантами, мальчики в строгих костюмах, кадеты с аксельбантами и в белых перчатках. "Сегодня вы прощаетесь со школой, - обратилась к собравшимся директор. - Совсем скоро в вашей жизни начнется новый этап. Желаю, чтобы сбылись самые заветные ваши мечты".

Потом был спектакль-концерт, который выпускники поставили вместе с родителями и учителями. Были, как водится, и слезы, и теплые слова классных руководителей, кураторов направлений, благодарных родителей. А в завершение праздника один из выпускников, звеня изо всех сил колокольчиком с красным бантом, прошел перед шеренгой выстроившихся ребят. Арина Меданюк из педагогического класса рассказала "РГ", что планирует вернуться в школу учителем начальных классов: "Мне интересно учить детей, находить к ним подход, увлекать, как увлекали и нас". В одном классе с Ариной учился Максим Амбеталь. Он будет поступать на юриста. Даниил Гулев, выпускник кадетского класса, летом прошлого года приехал в Московский из Луганска. "Поначалу мне все здесь казалось необычным. Форма, устав, программа по прыжкам с парашютом... Прыгнул трижды - получил третий разряд", - поделился юноша. С будущим определился: хочет заниматься программированием.

По данным пресс-службы департамента образования и науки столицы, в этом году в Москве прощаются со школой более 68 тысяч одиннадцатиклассников. Все они участвовали в пилотном проекте по подготовке к ЕГЭ, в рамках которого с февраля закончилось изучение непрофильных предметов и можно стало сосредоточиться на подготовке к экзаменам по предметам, которые будут сдавать. Как отмечает первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин, как и в прошлом году, самым популярным для сдачи предметом на ЕГЭ у московских выпускников остается обществознание: его выбрали 32 тысячи ребят, то есть почти каждый второй одиннадцатиклассник. На втором месте по популярности - английский язык, на третьем месте остается информатика, экзамен по ней будут держать 17 тысяч человек.