«Желтый уровень» погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы и сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в столичном регионе до 21:00 вторника, 23 мая, ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 15 метров в секунду. Эти погодные условия сменятся туманом до 9:00 среды, 24 мая.