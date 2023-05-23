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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

«Желтый уровень» погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы и сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
© globallookpress.com

По данным синоптиков, в столичном регионе до 21:00 вторника, 23 мая, ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 15 метров в секунду. Эти погодные условия сменятся туманом до 9:00 среды, 24 мая.

В Московской области до 21:00 среды, 24 мая, продлено предупреждение о пожарной опасности четвертого класса из пяти.

Ранее были названы сроки пика дождей в Москве.

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