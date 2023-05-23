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Зданию 1914 года постройки на Большой Дмитровке вернут исторический облик

Незаконные конструкции по решению суда признаны самостроем, вынесено решение об их демонтаже.

Зданию 1914 года постройки на Большой Дмитровке вернут исторический облик
© Mos.ru

Зданию начала ХХ века на улице Большая Дмитровка вернут исторический облик. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

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«В результате незаконных работ к дому 7/5, строению 1 на улице Большая Дмитровка, где находится объект культурного наследия федерального значения — квартира, в которой жил оперный певец Леонид Собинов, были присоединены трехуровневая пристройка и надстройка над ней суммарной площадью 80 квадратных метров. Суд признал конструкции самостроем и вынес решение об их демонтаже», — рассказал Максим Гаман.

Как установила экспертиза, проведенная при рассмотрении дела, земельный участок для строительства и реконструкции не предоставлялся, разрешительная документация на работы и акт ввода объекта в эксплуатацию выданы не были. Арбитражный суд Москвы признал возведение пристройки и надстройки незаконным. Демонтировать конструкции собственник должен в течение месяца. Если он этого не сделает, право на снос получит город, а все расходы будут возложены на ответчика.

Здание на Большой Дмитровке — это доходный дом Обуховой, построенный по проекту Виктора Величкина в 1914 году. В начале 1920 года в нем находился шахматный клуб, в котором проходила одна из первых всероссийских шахматных олимпиад. После этого там работали склад и магазин.

«Всего в ЦАО за первый квартал 2023 года было выявлено 172 самостроя, 38 из них демонтировано. Ликвидировано 844 квадратных метра нелегальных строений», — добавил начальник столичной Госинспекции по недвижимости ИванИван Бобров.

Самовольными могут быть признаны постройки, обладающие хотя бы одним из трех признаков: сооружение возведено на земельном участке, не отведенном для этих целей, инвестор не оформил необходимые разрешения либо при работах допущены существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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