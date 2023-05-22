$79.91-0.1386.28-0.22

Москвичей пригласили принять участие в акции «Активируй праздник»

В столице заработала фотоакция «Активируй праздник», посвященная дню рождения проекта «Активный гражданин».

Москвичей пригласили принять участие в акции «Активируй праздник»
© Unsplash

В рамках акции москвичам предлагается сфотографироваться на фоне городских знаковых объектов в одежде с символикой проекта или с сувенирами с логотипом. После этого участники проекта выберут по три победителя в пяти номинациях: «Активный гражданин в парке», «Активный гражданин в метро», «Культурный активный гражданин», «Активный гражданин в спорте», «Активный гражданин на отдыхе».

Победители получат по 3287 баллов и дополнительную одну тысячу баллов за каждый полный год участия в проекте, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в рамках проекта «Активный гражданин» горожане смогут принять участие во втором этапе голосования за лучшее имя голосового помощника приложения «Моя Москва». По итогам первого этапа в борьбе за победу остались пять имен: Мос, Москва, Маша, Катя и Аня.

Помимо этого, москвичи выберут названия для площади в Хорошево-Мневниках и сквера в Пресненском районе в рамках голосования в «Активном гражданине». На первом этапе голосования горожане предлагали назвать площадь в честь Героя Советского Союза Дмитрия Устинова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий