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В столичном регионе пошли первые грибы-колосовики

Съедобные грибы, которые можно собирать в конце весны — начале лета, перечислили жителям столичного региона в комитете лесного хозяйства Московской области.

В столичном регионе пошли первые грибы-колосовики
© Мослента

На рубеже весны и лета в подмосковных лесах встречаются грибы-колосовики. Так, в столичном регионе пошли первые подберезовики, подосиновики и маслята.

Специалисты напомнили, что весенний грибной сезон уже длится полтора месяца. С апреля грибники собирали саркосцифу австрийскую, сморчки и строчки.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили важность употребления грибов.

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