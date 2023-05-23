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В аэропортах Москвы произошла задержка и отмена десятков рейсов

В трех московских аэропортах 23 мая произошла отмена и задержка 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропортах Москвы произошла задержка и отмена десятков рейсов
© РИА Новости

Так, в Домодедово перенесены вылеты 17 воздушных судов, четыре авиарейса отменены. Во Внуково задержаны два рейса, семь — отменены.

Информации о сбоях в расписании в Шереметьево и Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков пассажирских самолетов в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», летевший из России в Таджикистан, сменил курс и сел в другом месте из-за недомогания беременной пассажирки. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, направлявшимся из Москвы в Куляб.

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