В Музее Победы в Москве открылась выставка портретов героев СВО

Выставка портретов героев спецоперации и "Русской весны" открылась в московском Музее Победы. Автор всех картин - художница Татьяна Пономаренко-Левераш, которая написала все портреты, находясь в зоне СВО, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Выставка называется "Zaветам Vерны". Вся эта коллекция, которая здесь представлена, создавалась в военно-полевых условиях. Ребята воюют, дай бог им сил и быстрейшей победы, а мы это все изображаем. Военкоры рассказывают, художники, весь культурный фронт, должен быть там", - рассказала ТАСС художница, которая регулярно посещает районы проведения спецоперации.

Видео дня

На выставке представлено около 30 работ, большая часть из которых выполнена карандашом. Среди них портрет Нурмагомеда Гаджимагомедова, который первый среди участников СВО удостоился звезды Героя России (посмертно), подорвав себя гранатой, будучи тяжело раненым. Также представлены портреты первого главы ДНР Александра Захарченко, бывшего командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, бывшего комбата батальона "Сомали" Михаила Толстых, портреты убитых в ходе терактов военкора и добровольца Максима Фомина (Владлен Татарский) и журналистки Дарьи Дугиной.

Среди картин можно встретить портрет погибшего на СВО генерала Романа Кутузова и изображения действующих командиров, например командира интербригады "Пятнашка" Ахры Авидзбы.

Кроме того, советник врио главы ДНР Ян Гагин принес на выставку в качестве экспонатов несколько осколков боеприпасов из зоны спецоперации. Посетившие открытие мероприятия смогли увидеть осколок ракеты от РСЗО HIMARS, флешетты, осколки от кассетных боеприпасов, а также шеврон украинского полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и их информационные буклеты.