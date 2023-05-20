Собянин рассказал о малоизвестных шедеврах среди московских усадеб

Кроме известных широкой публике усадеб Москва может похвастаться и мене знаменитыми, но столь же любопытными объектами культурного наследия - такими как усадьба Морозовых в Подсосенском пер. и усадьба Васильчиковых на ул. Большая Никитская. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

«Москва богата старинными усадьбами. Большую часть знают как жители, так и туристы. Но есть в столице малоизвестные широкой публике шедевры архитектуры», - написал мэр.

По его словам, усадьба Морозовых в Подсосенском пер. интересна своими интерьерами авторства архитектора Федора Шехтеля и художника Михаила Врубеля. Холл выполнен в римском стиле, вестибюль - в египетском, кабинет и библиотека - в готическом. На стенах кабинета живописные панно - копии картин Врубеля на темы «Фауста». «В городской усадьбе Васильчиковых на ул. Большая Никитская в разные годы гостили писатель Николай Гоголь, поэт Федор Тютчев и художник Иван Айвазовский. Особняк сегодня, как и полтора столетия назад, притягивает взгляды», - подчеркнул Сергей Собянин.