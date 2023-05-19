Собянин: за 12 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза

«За 12 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза. Сегодня мы входим в пятерку самых ярких городов мира», - написал Собянин. По его словам, многие здания и сооружения оформляются художественной подсветкой, которая подчеркивает их архитектурные особенности. «Город выглядит ночью не просто светлым, а даже сказочным. При этом в наружном освещении используем энергоэффективные технологии», - отметил мэр. Он уточнил, что 23 моста через Москву-реку и Яузу оформлены как самоцветы. Большой Москворецкий мост напоминает опал, Лужнецкий - агат и кварц, Новоарбатский - тигровый глаз, а Крымский - рутил и кварц. В свою очередь для оформления Садового кольца был выбран цвет золота. Нижняя часть строений ночью залита белым светом, верхняя - теплым желтым. «Над пешеходными улицами в центре - Никольской, Большой Дмитровкой, Кузнецким мостом, Столешниковым и Камергерским пер. - всегда сияют тысячи огней световой инсталляции «звездное небо», - заключил мэр.