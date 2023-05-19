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43 минуты назад

Названы районы Москвы, где быстрее всего сдается жилье в аренду

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Стало известно, в каких районах российской столицы быстрее всего сдается в аренду жилье. Как сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Яндекс Аренда», в апреле квартиры-студии активно расходились в поселении Сосенском (Новая Москва).

Названы районы Москвы с самой быстрой сдачей жилья в аренду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты отмечают, что именно там 68% от всех студий находили съемщиков в пределах десяти дней. Средняя стоимость предложения составляла примерно 31,5 тысячи рублей в месяц.

На втором месте находится поселение Десеновское, расположенное также в Новой Москве. Там в срок до десяти дней нанимателей находили 62% квартир. Средняя ставка аренды составила 27,5 тысячи рублей в месяц.

Третью строчку рейтинга занял Хорошевский район со средней стоимостью найма в 58,6 тысяч рублей, где с такой же скоростью сдавались 46% студий.

Однокомнатные квартиры в апреле быстрее всего сдавались в Бабушкинском районе (Северо-Восточный округ). Там жильцы в течение десяти дней находились для 86% квартир. Второе и третье место в рейтинге заняли Бибирево и Чертаново Центральное. Средняя ставка аренды таких квартир там составила 32-33 тысячи рублей в месяц.

Ранее эксперты рассказали, что запрещено делать собственнику после сдачи квартиры в аренду. При сдаче квартиры в аренду нужно четко понимать, что у арендатора есть право на спокойную жизнь, и у собственника не получится просто приходить в свою квартиру в любое время.

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