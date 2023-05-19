Сергей Собянин рассказал о новых поездах "Иволги 4.0".

© sobyanin.ru

"Важнейшим событием транспортной сферы второй половины года станет открытие МЦД-3 и МЦД-4 – двух новых диаметров наземного метро", – написал мэр Москвы в личном блоге.

Видео дня

Градоначальник отметил, что для пассажиров уже стали привычными доступные тарифы на Московских центральных диаметрах, удобные пересадки, минимальные интервалы движения, а также современные и комфортные подвижные составы.

Собянин рассказал, что на МЦД-1 и МДЦ-2 обновили подвижной состав за первый год работы. В настоящее время по первому и второму диаметрам курсируют современные ЭП2Д, двухэтажные аэроэкспрессы и поезда "Иволга", которые были специально выпущены для наземного метро.

Он подчеркнул, что постепенное обновление подвижного состава происходит и на других направлениях. После запуска третьего и четвертого Московских центральных диаметров обновление продолжится. С 2022 по 2025 год планируется приобрести 95 поездов "Иволга".

Собянин заявил, что "Иволга" также продолжает меняться. В Твери на заводе специалисты начали создавать новейшую модель – "Иволга 4.0". Новая модель получит третью дверь в промежуточных вагонах, как в метро. Поэтому пассажиры смогут осуществлять посадку на поезд и выход из него намного быстрее и удобнее.

Несмотря на новшество, "Иволга 4.0" сохранит от предшественников привычный комфорт. Поезд будет курсировать быстро, плавно и бесшумно. Для пассажиров будет работать бесплатный Wi-Fi, для детских колясок оборудуют специальной место. Помимо этого, в новой "Иволге" создадут умное освещение – яркая подсветка в утренние часы и спокойная – в вечернее время.

Первые "Иволги 4.0" выйдут на МЦД-4 уже конце 2023 – начале 2024 года. Полное обновление подвижного состава на четвертом диаметре ожидается в ближайшие полтора года, возможно даже раньше, отметил мэр.

Собянин считает, что "Иволги" являются одним из лучших примеров успешного импортозамещения. При сборке поездов используются в основном отечественные детали и оборудование.

"Поэтому, отдавая предпочтение "Иволге", мы не только заботимся о комфорте пассажиров, но и обеспечиваем российских машиностроителей стабильным заказом на десятилетия вперед", – заключил Собянин.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что беспилотные поезда "Ласточка" планируют запустить на маршрутах Московского центрального кольца (МЦК) в 2024 году. Первая беспилотная "Ласточка" была представлена еще в 2019 году. Поезд успешно запустили на испытательном кольце в Щербинке.