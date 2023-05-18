«День бесплатных парковок» пройдет на ВДНХ 21 мая

«В воскресенье, 21 мая, с 9:00 до 23:59 услуга парковки для легковых автомобилей на территории выставки будет предоставляться бесплатно при условии заезда на территорию выставки с 9:00 до 11:00 на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Хованский», «Совхозный», «1-й Северный» и «2-й Северный», а также на многоуровневой парковке на 999 машиномест рядом с КПП «Хованский». В случае заезда на территорию до 9:00 и после 11:00 посетитель не участвует в акции, и оплата происходит по действующим тарифам за период, который автомобиль провел на парковке», - говорится в сообщении.