Москвичам рассказали о работе столичных школ приемных родителей

Любая замещающая семья в начале пути проходит сложный этап: меняются социальные роли, личные границы проверяются на прочность, смещаются приоритеты. Для ребенка крайне важно, чтобы семья оставалась крепкой и ресурсной, а отношения складывались гармонично. Как этого добиться, будущим опекунам и усыновителям рассказывают в школах приемных родителей.

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— Большинство семей сталкивается с типовыми трудностями, поэтому в школах приемных родителей все эти потенциально конфликтные ситуации разбираются очень подробно, — говорит психолог Центра содействия семейному воспитанию «Центральный» Родион Барабанов.

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Школа приемных родителей в «Центральном» действует с 2014 года. Со многими выпускниками специалисты до сих пор поддерживают связь и регулярно получают благодарные отзывы.

— В школе дали нужные советы по выстраиванию гармоничных отношений. Каждое занятие было важным, давали много интересной и практической информации. Сейчас активно пользуюсь правилами специалистов, которые действительно помогают справиться со стрессовыми ситуациями в семье, — делится одна из выпускниц Школы приемных родителей.

В программе подготовки приемных родителей разбираются все аспекты жизни будущей замещающей семьи. Специалисты учат оценивать и анализировать поступки по отношению к ребенку, помогают разобраться со своими чувствами, возможными травмами и мотивациями.

— Стремимся развивать у слушателей осознанное родительство. Ведь оно означает доверительное общение с детьми, подразумевает глубокую связь с ребенком и развитие его личности. При этом родителям в первую очередь необходимо хорошо понимать себя и то, что происходит в их собственной жизни, — говорит педагог-психолог Центра «Наш дом» Ольга Русаковская. — На индивидуальных консультациях вместе со слушателями анализируем трудности, ищем пути выхода из ситуации, оцениваем, насколько это осуществимо, какие усилия и ресурсы понадобятся.

Кроме того, в рамках курса ШПР есть занятия по теме «Семья как система». Они посвящены правилам, которые помогают создавать и поддерживать гармоничные внутрисемейные отношения. Это откровенные разговоры и тактильный контакт, командная работа и совместный досуг, взаимное доверие и корректное поведение в конфликте.

— Одним из ключевых факторов доверительных отношений является уважение. Чтобы создать сплоченную и счастливую семью, необходимо научиться уступать и принимать чужое мнение, — считает психолог Центра «Каховские ромашки» Анна Ильина.

Одна из задач тренеров ШПР — научить родителей создавать благоприятную среду, в которой ребенка слушают и уважают. Но, как утверждают специалисты, это возможно, если взрослые знают свою роль в семейной системе. Здесь на помощь приходят тренинги.

— Проводим упражнения, которые демонстрируют слушателям, как система может перестраиваться при смене ролей внутри семьи, особенно при появлении ребенка, — объясняет психолог и тренер ШПР в Центре «Спутник» Александра Михайловская.

Один из типовых кейсов, который обязательно разбирается в Школе приемных родителей, – это взаимоотношения с дальними родственниками.

— С одной стороны, эти люди не принимают решение об усыновлении или опеке над ребенком. С другой — отсутствие поддержки с их стороны может существенно обострить отношения в семье, — говорит методист Центра «Маяк» Анастасия Кононова.

Слушателям, которые столкнулись с такой ситуацией, психологи предлагают не забывать про личные границы и недопустимость их нарушения.

— Вы же не советуетесь с дальним родственником, заводя кровного ребенка? Так почему на вас должно влиять его мнение в отношении приемного? — приводит пример Анастасия Кононова.

При этом специалисты рекомендуют постараться донести до родных свою позицию с помощью тематической литературы или фильмов о приемном родительстве.