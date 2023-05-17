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Музей Победы подготовил онлайн-программу на «Ночь музеев»

Музей Победы подготовил онлайн-программу в рамках акции «Ночь музеев». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Музей Победы подготовил онлайн-программу на «Ночь музеев»
© Unsplash

— Для тех, кто не сможет посетить нашу программу в офлайн-формате, мы подготовили онлайн-программу. Интернет-пользователей ждут интересные истории о музейных экспонатах, рассказы известных артистов о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и кинопоказ, — говорится в сообщении.

Зрители смогут увидеть цикл программ «Неизвестное об известном»: более 10 видеосюжетов посвящены раритетам из музейной коллекции. Старт программы назначен на 20 мая.

Помимо этого, фестиваль «Спорт есть искусство» пройдет в Москве 20 мая в рамках акции «Ночь в музее». В программе фестиваля запланирован ряд мероприятий. В частности, с 14:00 до 15:00 в «Сухом фонтане» в «Музеоне» состоится массовая тренировка по стретчингу.

В рамках общегородской акции «Ночь в музее» в субботу, 20 мая, Музей транспорта Москвы проведет музейное ралли «Тур культур». Участники на ретроавтомобилях отправятся в тур по музеям, где им предстоит выполнить задания по экспозициям.

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