Где в Москве можно увидеть, как цветут сакура, сирень, айва, миндаль и другие деревья

В парках столицы вовсю идет сезон цветения яблонь и других плодовых деревьев, уже начинает распускаться сирень множества сортов. Сезон цветения длится всего 18 дней. На портале мэра и правительства Москвы назвали адреса, где в городе лучше всего полюбоваться этой красотой.

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В музее-заповеднике "Коломенское" расцвели вишни и груши, на днях к ним присоединились яблони. Исторические сады, заложенные в XVII веке, занимают значительную часть территории "Коломенского". До наших дней сохранились три (из шести ранее существовавших) - Казанский, Дьяковский и Вознесенский. Первые два находятся там же, где и в XVII веке. Вознесенский сад занимает небольшой участок территории - раньше он включал часть современного проспекта Андропова и бывшего села Садовники. В 2000-х годах вокруг Ярмарочной площади заложили еще один сад с яблонями и грушами разных сортов. Всего в садах "Коломенского" насчитывается более четырех тысяч деревьев.

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На территории музея-заповедника "Царицыно" цветение яблонь можно увидеть в Воздушных садах - исторически так называются палисадники вокруг царицынских оранжерей, которые появились благодаря дачникам. На территории храма весной цветет сакура.

Майское цветение фруктовых деревьев можно наблюдать в парке "Северное Тушино" - на территории Захарковского сада, к югу от центральной площади (вход напротив дома 63 на улице Свободы). Вишни и декоративные яблони украшают аллеи в исторической части парка Дружбы около детской площадки. Молодые деревья в 1957 году во время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов высадили местные жители и делегаты из разных стран.

В ландшафтном парке "Митино" на парковой аллее на улице 2-я Рославка много лет растут яблони, груши, вишня и другие плодовые деревья, которые уже цветут. Этой весной активисты высадили вблизи смотровой площадки еще 10 молодых яблонь разных сортов.

Рядом с кафе "Панорама" в парке "Кузьминки" сейчас можно увидеть цветение домашних яблонь, в районе центральной площади - китайских. В парке имени Ю.М. Лужкова обильно цветут груши. В усадьбе Кусково яблони растут в баскетах на территории парка. В парке "Фили" живописный сад расположился к западу от Нарышкинского пруда. В Сиреневом саду парка "Сокольники" растут декоративные яблони, которые отличаются огромными малиновыми соцветиями. В розариях парка цветут деревья, высаженные в 1950-х годах, и более молодые. Здесь же можно встретить яблони-зонтики, перенесенные из Малого розария в Большой во время реконструкции, а также магнолию звездчатую, миндаль махровый и миндаль степной, вишню аньдо.

Рядом со сценой Гончаровского парка сейчас цветет груша. На территории детского парка имени Н.Н. Прямикова розовоцветную яблоню можно увидеть напротив сцены, а белоснежную вишню - возле музыкальной школы в западной части. А в партерной части Парка Горького и в парке искусств "Музеон" гости могут застать цветение груши, вишни, черешни, сливы, яблони, айвы японской и миндаля. Рядом с фонтаном в теневой части сада "Эрмитаж" также цветет миндальный кустарник.

Сиреневый сад на Щелковском шоссе (к северу от Измайловского парка и усадьбы Измайлово) создали в 1954 году как опытно-показательный селекционный питомник сирени. Инициатором выступил выдающийся советский селекционер-самоучка Леонид Колесников, который вывел около 300 сортов сирени. На территории сада сохранилась уникальная коллекция сортов Колесникова (некоторым экземплярам по 60-70 лет), а также сорта зарубежной селекции.

Самый известный сорт из представленных в Сиреневом саду - "Красавица Москвы". Его особенность в том, что бутон сиреневого цвета во время цветения превращается в белоснежный цветок. Еще один уникальный сорт - "Алексей Маресьев" - назван в честь военного летчика, Героя Советского Союза. У этой сирени лепестки закручены в разные стороны и напоминают лопасти самолета. Также в саду можно увидеть и другие знаменитые сорта Колесникова - "гортензию", "Утро Москвы", "Зою Космодемьянскую", "Огни Москвы", "Галину Уланову" и другие. Сирень уже начала распускаться и радовать посетителей сада.