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В Москве пройдет фестиваль классической гитары

Столичный фестиваль классической гитары GUITARMAGfest состоится в зале "Зарядье" 22 и 28 мая. Солистами смотра в этом году станут испанский гитарист и композитор Хосе Мария Гальярдо дель Рей, а также российские гитаристы Дмитрий Илларионов, Артем Дервоед, Роман Зорькин и Вера Данилина, сообщила пресс-служба фестиваля.

В Москве пройдет фестиваль классической гитары
© globallookpress.com

"Концерт 22 мая называется провокационно: "Лучшая музыка на свете". Четыре солиста на одной сцене в нескольких раундах соревнуются за сердца зрителей, - говорится в сообщении. - Второй концерт фестиваля называется "Пятый элемент" и пройдет 28 мая в сопровождении оркестра OpensoundOrchestra".

В пресс-службе также отметили, что музыкальная программа будет сопровождаться интерактивным видеорядом, созданным с помощью нейросетей.

Публика услышит музыку композиторов Андрея Зеленского, Владимира Свердлова-Ашкенази, Хоакина Родриго, Романа Зорькина, Хосе Марии Гальярдо дель Рея, Рави Шанкара и Антона Гарсиа Абриля.

"В финале концерта все солисты и оркестр исполнят "Пятый элемент" - произведение, созданное специально для этого концерта композитором Любовью Терской", - заключили в сообщении.

Фестиваль GUITARMAGfest основан в 2018 году. На нем выступали российские гитаристы, а также музыканты из Германии, Испании, Кубы, Хорватии, Польши и других стран. С 2021 года смотр проводится в зале "Зарядье".

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