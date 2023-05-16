Фестиваль «Спорт есть искусство» пройдет в Москве в рамках акции «Ночь в музее»

В столице 20 мая в рамках общегородской акции «Ночь в музее» пройдет фестиваль «Спорт есть искусство». Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.

«Спорт есть искусство» - яркая коллаборация, где культура и спорт гармонично переплетены в новом, современном формате. Увлекательные лекции, познавательные экскурсии, энергичные тренировки, танцевальные мастер-классы и зажигательные ночные забеги - все это ждет москвичей и гостей столицы 20 мая», - говорится в сообщении.

Так, в «Музеоне» с 14:00 до 15:00 пройдет массовая тренировка по стретчингу, в 15:30 начнется лекторий с деятелями спорта и искусства, а в 17:00 - танцевальный флешмоб.

Кроме того, для любителей танцев будет организована отдельная площадка.

«Под руководством профессиональных хореографов желающие смогут попробовать себя в разных стилях. В конце мастер-классов состоится баттл среди приглашенных топовых хореографов, представителей разных танцевальных культур. Судить баттл будет известный хореограф и режиссер-постановщик Екатерина Решетникова. Помогать с выбором ей будут зрители и участники мастер-классов», - добавили в пресс-службе.

В «Лужниках» состоится иммерсивная экскурсия на самокатах, а в Парке Горького, на ВДНХ, в парках «Сокольники», «Коломенское» и «Фили» запланирован ночной забег.

«Участникам будут выданы неоновые браслеты и другие светящиеся аксессуары, благодаря чему забеги станут настоящим произведением современного искусства. Единственное правило - чем больше света, тем лучше», - уточнили в ведомстве.

Для участия в мероприятии необходимо записаться на сайте art.moscow.sport.