Более 700 мероприятий пройдет в рамках "Библионочи" в Москве

Больше 700 мероприятий пройдет в рамках общегородской просветительской акции "Библионочь". Ее темой станет Год педагога и наставника в России. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Старт "Библионочи" будет дан на Южном речном вокзале. Здесь в 18:00 состоится открытие мобильного пункта книгообмена. Он оснащен оборудованием для выдачи единого читательского билета библиотек Москвы и укомплектован книжным фондом. Всего же для участников свои двери откроют более 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки", - рассказала Сергунина.

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Учреждения, участвующие в культурной акции, будут работать с 18:00 27 мая до 02:00 28 мая. Москвичей ждут встречи с писателями, творческие мастер-классы, театральные читки, спектакли и литературные лекции, квесты, презентации книг.

Например, в библиотеке №19 имени Ф.М. Достоевского в 20:00 начнется вечер "Островский и театр" от актеров театра Et Cetera, а в 21:00 состоится концерт-беседа "Петровские канты. Читки: музыка, слово, эпоха", на котором ансамбль старинной музыки "Monte Verde" исполнит произведения западноевропейских композиторов эпохи Возрождения и русского барокко первой половины XVIII века.

Библиотека-медиацентр №67 подготовила интерактивную выставку "Малоизвестные строки известных авторов". Вниманию зрителей будут представлены три портрета актеров разных театров: при наведении на них камеры телефона персонажи оживут и начнут читать стихи. В 19:00 здесь стартует читка-перформанс пьес Теннесси Уильямса и Антона Чехова в исполнении актеров Театра Романа Виктюка.

Посетителям Центра культуры и спорта в Южном округе представят 10 тематических площадок, названных в честь знаменитых юбиляров этого года: "Маяковский", "Малевич", "Рахманинов", "Носов", "Горький", "Шаляпин", "Макаренко", "Станиславский", "Островский", "Суслова" и "Эйзенштейн". Мероприятия на каждой будут посвящены тому направлению, в котором работал юбиляр.