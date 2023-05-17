В Москве пройдет  фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz

В Москве состоится фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

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Chess & Jazz пройдет 29-30 июля в саду «Эрмитаж». Организаторы стараются создать пространство музыки и шахмат, где каждый сможет «вновь пропеть, протанцевать, прочувствовать, запомнить, заплакать, улыбнуться, обнять или взять за руку, чтобы быть вместе».

На фестивале выступят такие артисты, как LAB c Антоном Беляевым, Zoloto, Andro, Антоха МС, Эрика Лундмоен, Mirele, BLIZKEY. Рэпер L'One предъявит свою уникальную джазовую программу. А музыкант Владимир Пресняков исполнит свои хиты в жанре лирической баллады, блюза, рок-н-ролла и танцевальной мелодии. В пресс-службе отмечается, что певица Эрика Лундмоен олицетворяет новое течение в современной музыке.

«Ее (Лундмоен) стиль — чувственная смесь жанров от этники и поп-музыки до хип-хопа и блюза», — сообщается в пресс-релизе.