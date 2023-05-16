Собянин пригласил горожан бесплатно проверить свое здоровье в парках Москвы

В городских парках вновь открылись павильоны «Здоровая Москва», где все желающие могут быстро и бесплатно проверить свое здоровье. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«Впервые проект стартовал в 2019 году, и, если бы не пандемия, мы бы уже отмечали его пятилетие. Но даже несмотря на вынужденный перерыв, проверить свое здоровье в парках смогли более одного миллиона человек. И, что важно, среди них было немало тех, кто раньше обходил поликлиники стороной», — написал Мэр Москвы.

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Благодаря обследованиям в павильонах «Здоровая Москва» на ранних стадиях было выявлено множество различных заболеваний — от нарушений в работе сердца до онкологии. Если во время обследования врачи найдут отклонения, пациента направят на дополнительные анализы и диагностику. Помощь в их прохождении окажут сотрудники телемедицинского центра.

В 2023 году в Москве снова открыты летние павильоны. Прием пациентов будет проходить без предварительной записи с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Обследование займет около часа, при себе нужно иметь паспорт и московский полис ОМС.

Павильоны «Здоровая Москва» оснащены современным оборудованием и включены в единый цифровой контур городского здравоохранения. Поэтому результаты обследований и анализов сохраняются в электронной медицинской карте. Перечень исследований в павильонах шире федерального стандарта диспансеризации. Конкретный набор различается в зависимости от пола и возраста пациента, а также от того, переболел ли человек COVID-19 или нет.

Среди обязательных процедур — анкетирование (его можно пройти заранее онлайн), измерение роста, веса, индекса массы тела и артериального давления, экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови, ЭКГ, биоимпедансометрия, измерение внутриглазного давления.

Кроме того, программа может включать спирометрию, пульсоксиметрию, осмотр акушеркой, общий и биохимический анализы крови, в том числе на D-димер — маркер тромбообразования.

В некоторых случаях врачи направляют в поликлинику на рентгенографию органов грудной клетки, гастро- и колоноскопию, а также на маммографию.