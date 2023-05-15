В Москве открылась фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, куда вошли снимки фотокорреспондентов агентства ТАСС, открылась в сквере перед зданием агентства в понедельник. Экспозицию открыли председатель Милли меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы.

Михайлов от лица ТАСС и от себя лично поблагодарил почетных гостей за принятое приглашение открыть выставку. "Гейдар Алиевич всегда был большим другом ТАСС. С удовольствием общался с корреспондентами, проводил пресс-конференции в нашем агентстве. И, конечно же, он высоко оценил вкус наших знаменитых тассовских пирожков. Выставка ТАСС рассказывает о многосторонней деятельности Гейдара Алиевича на разных постах", - рассказал Михайлов. Он также выразил уверенность, что выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей столицы.

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В экспозицию вошли фотографии, посвященные деятельности Алиева на постах первого заместителя председателя Совета министров СССР и президента Азербайджана. Часть снимков посвящена его поездкам по России и встречам с металлургами Череповца, моряками Краснознаменного Тихоокеанского флота, ветеранами Таганрога, школьниками Барнаула и другими. На снимках из зарубежных поездок посетители выставки увидят, как Алиев открывает ТЭС "Фалай" во Вьетнаме, оценивает ход строительства плотины у входа в Нампхоскую бухту в Северной Корее, встречается с президентом Народной Республики Ангола Жозе Эдуарду душ Сантушем и другими политиками. Отдельная часть экспозиции посвящена встречам президента Азербайджана Гейдара Алиева с президентом России Владимиром Путиным и российскими политиками.

Также в этот день состоится открытие выставки к 100-летию со дня рождения Алиева в Государственной думе и Совете Федерации. Вместе с Гафаровой, Михайловым, Гусманом и Бюльбюль оглы в открытии примут участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и другие официальные лица.