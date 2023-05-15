Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы

В Лефортове возвели школу в составе жилого комплекса, в Рязанском районе запланировано строительство второго частного детского сада на 150 мест, почти готов Дворец спорта «Некрасовка» и спорткомплекс для волейбольной школы «Ника».

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сегодня Юго-Восточный административный округ Москвы активно обновляется. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Мы занимаемся решением вопросов транспорта, экологии и реновации жилья. За минувшее десятилетие привели в порядок парки, пруды, бульвары, построили около 30 садиков и школ», — отметил Мэр Москвы.

В марте открыли новую школу в Некрасовке, строится еще несколько зданий.

В Лефортове возвели школу в составе жилого комплекса. Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию школу в одном из жилых комплексов Рязанского района.

«В планах строительство школы в Нижегородском районе. Это будет современное здание со всеми условиями для учебы, отдыха и занятий спортом», — добавил Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В Рязанском районе запланировано строительство второго частного детского сада на 150 мест в составе жилого комплекса «Михайловский парк», первый уже сдан в эксплуатацию.

На юго-востоке столицы скоро откроются два значимых спортивных объекта. Так, на 94 процента готов Дворец спорта «Некрасовка» с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной.

Здесь 12 видов спорта объединят под одной крышей — будут проходить занятия и соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, хореографии, ритмической гимнастике, единоборствам. На каток смогут приходить все желающие. На прилегающей территории оборудовали площадки для занятий спортом, установили уличные тренажеры.