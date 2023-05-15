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Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы

В Лефортове возвели школу в составе жилого комплекса, в Рязанском районе запланировано строительство второго частного детского сада на 150 мест, почти готов Дворец спорта «Некрасовка» и спорткомплекс для волейбольной школы «Ника».

Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы
© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сегодня Юго-Восточный административный округ Москвы активно обновляется. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Мы занимаемся решением вопросов транспорта, экологии и реновации жилья. За минувшее десятилетие привели в порядок парки, пруды, бульвары, построили около 30 садиков и школ», — отметил Мэр Москвы.

В марте открыли новую школу в Некрасовке, строится еще несколько зданий.

В Лефортове возвели школу в составе жилого комплекса. Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию школу в одном из жилых комплексов Рязанского района.

«В планах строительство школы в Нижегородском районе. Это будет современное здание со всеми условиями для учебы, отдыха и занятий спортом», — добавил Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В Рязанском районе запланировано строительство второго частного детского сада на 150 мест в составе жилого комплекса «Михайловский парк», первый уже сдан в эксплуатацию.

На юго-востоке столицы скоро откроются два значимых спортивных объекта. Так, на 94 процента готов Дворец спорта «Некрасовка» с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной.

Здесь 12 видов спорта объединят под одной крышей — будут проходить занятия и соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, хореографии, ритмической гимнастике, единоборствам. На каток смогут приходить все желающие. На прилегающей территории оборудовали площадки для занятий спортом, установили уличные тренажеры.

До конца года планируется завершить строительство спорткомплекса для волейбольной школы «Ника» в Текстильщиках — сейчас он готов почти на 80 процентов. В здании оборудуют бассейн, тренажерный и игровые залы.

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