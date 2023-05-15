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Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Москвы Алтуфьевский, Бибирево и Лианозово.

Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы
© Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

"Три района на северо-востоке вдоль Алтуфьевского шоссе – родной дом для 300 тысяч москвичей", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что районы развиваются комплексно. Появляется современный транспорт, комфортная городская среда, а также качественная социальная инфраструктура.

Собянин подчеркнул, что жителей Алтуфьевского, Бибирева и Лианозова обслуживают станции Бескудниково, Лианозово и Марк МЦД-1. Пассажиры могут быстрее доезжать по своим делам и возвращаться домой. Кроме того, развивается и классический метрополитен.

Градоначальник рассказал, что в районах на северо-востоке Москвы реализовали несколько больших дорожно-транспортных проектов. Так была увеличена пропускная способность магистралей и снижен трафик.

Кроме того, создается качественное общественное пространство. Новыми точками притяжения являются Парк света в Бибиреве и облагороженная достопримечательность "Этнографическая деревня Бибирево".

Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении районов Нагорный, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.

По словам градоначальника, за последний годы эти районы стали местом осуществления многих крупных проектов, меняющих к лучшему Москвы и приносящих большую пользу жителям. Он подчеркнул, что в этих районах проживаю 280 тысяч человек.

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