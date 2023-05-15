Фестиваль школьного спорта пройдет в Москве

Фестиваль школьного спорта пройдет на стадионе «Москвич» 19 мая. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил начальник Управления координации воспитательной работы, дополнительного образования и профилактики правонарушений Департамента образования и науки Николай Антонов.

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— Развитие школьного спорта — одно из ключевых направлений популяризации здорового образа жизни. Фестиваль, приуроченный к 100-летию московского спорта, станет для юных чемпионов и их болельщиков отличной возможностью продемонстрировать, что такое спортивный дух столицы, — сказал он.

Школьники будут соревноваться в разных дисциплинах — от футбола до прыжков через скакалку, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно глава города Сергей Собянин рассказал, что на ВДНХ открылся спортивный сезон, в ходе которого горожане смогут посетить множество площадок для игр и спортивных клубов. В частности, рядом с павильонами № 57 и 58 на площади Промышленности откроются площадки для настольного тенниса и бадминтона. Они будут работать с 11:00 до 21:00 (в выходные до 22:00).