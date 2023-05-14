Все ограничения в центре столицы из-за Московского полумарафоны сняты

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что с 6:30 движение перекрывали на ул. Лужники, с 7:35 - на Фрунзенской набережной, с 8:00 - на ул. Хамовнический Вал, Пречистенской и Лужнецкой набережных, с 8:10 - на Кремлевской набережной, с 8:20 - на Москворецкой набережной, с 8:30 - на Устьинской, Гончарной, Краснохолмской и Котельнической набережных, с 8:45 - в Новокрымском проезде, на ул. Остоженка, с 8:50 - в Соймоновском проезде. Также в местах перекрытий с 0:01 14 мая была запрещена парковка.