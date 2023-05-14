Новая жизнь Центрального телеграфа. Каким станет здание после реставрации

Здесь появятся помещения для работы и отдыха: офисы, ретейл-зона и рестораны. Для жителей откроют внутренний двор, где будут проходить публичные мероприятия.

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В столице завершен первый этап реставрации Центрального телеграфа. Специалисты выполнили подготовительные работы для укрепления фундамента и демонтаж ненесущих конструкций. В 2023 году планируется перейти к масштабным работам.

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Комплексная реставрация здания, расположенного вблизи Кремля, проводится впервые за всю его историю. Оно получит вторую жизнь, станет новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы.

Центральный телеграф построили в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга. Здание расположено на углу Тверской улицы и Газетного переулка. Оно признано статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Все работы выполняются на основании согласованной проектной документации по реставрации и приспособлению, выданного разрешения, а также под контролем специалистов Мосгорнаследия.

«Здание Центрального телеграфа на Тверской улице имеет большую историческую и архитектурную значимость для Москвы. Возвращение его исторического облика, грамотное включение в жизнь современного мегаполиса по-настоящему важные задачи. Все этапы работ проводятся под контролем специалистов Мосгорнаследия. После завершения реставрации телеграф станет еще одной точкой притяжения на карте столицы для москвичей и гостей нашего города», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Вернуть все на свои места и сохранить историю

Здание телеграфа представляет собой замкнутое каре с пятигранной башней. Ее верхнюю часть венчают чугунные решетки, центральную украшает изображение ранней версии советского герба — земной шар в обрамлении двух снопов пшеницы, перевязанных лентами, по бокам от него — серп и молот, наверху расположена красная звезда. На южном фасаде здания размещена рельефная надпись «Телеграф».

Металлический остекленный глобус на главном фасаде изначально оснастили специальным механизмом — по задумке архитектора, он должен был вращаться.

В 2000-е годы Центральный телеграф начали использовать в основном как офисный центр, помещения сдавали в аренду. Это привело к многочисленным перепланировкам, изменениям внутреннего пространства. Реставраторы вернут всем дверям и окнам первоначальный вид.

В помещениях обновят стены и потолки. Все архитектурные и декоративные элементы сохранят. В частности, в центральном вестибюле приведут в порядок сводчатый потолок с лепным декором, восстановят гранитный пол с выложенной на нем датой постройки телеграфа (1927), почистят накладные рельефные надписи на порталах входов, люстры, торшеры и настенные бра.

Уже в августе этого года начнется реставрация вращающегося металлического остекленного глобуса и его механизма.

Во время запланированных работ специалистам также предстоит укрепить кирпичную кладку стен, отреставрировать фасады, чугунные решетки на башне и каменное крыльцо центрального входа. Кроме того, приведут в порядок изображение герба СССР и рельефную надпись «Телеграф», отреставрируют циферблат часов и колокол, отремонтируют крышу.

После завершения работ здание не только сохранит свой исторический облик, но и будет оснащено самым современным инженерным оборудованием для создания современной комфортной среды. Здесь будут созданы помещения как для работы, так и для досуга: офисы, ретейл-зона и рестораны. Впервые для жителей откроют внутренний двор, где будут проходить публичные мероприятия. Прежде двор был закрыт и использовался для технических нужд.

Технополис XX столетия

Центральный телеграф можно назвать технополисом своего времени. В высотке работали сразу четыре организации — Центральный телеграф, центральный радиоузел и отделения междугородной и международной телефонной связи.

Центральный телеграф оставался важнейшим коммуникационным узлом в течение всего XX века. По будням количество переданных телеграмм достигало 800 тысяч в сутки, по праздникам увеличивалось до 2,5 миллиона.

Помимо аппаратных и общественных залов, в здании располагались квартиры для руководства (были расселены в 1957 году), спальни для дежурной смены, прачечная, столовая, библиотека для сотрудников и ясли для их детей.

Иван Рерберг (1869–1932) — русский инженер и архитектор. Среди его наиболее значимых архитектурных проектов — Центральный телеграф и Киевский вокзал.