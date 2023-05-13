Первый фестиваль «Булгаков Фест» пройдет в Москве

Музей М.А. Булгакова в партнерстве с Госфильмофондом России и кинотеатром «Иллюзион» проведут 15 мая, в день рождения писателя, фестиваль «Булгаков Фест: киновселенная Михаила Булгакова».

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В двух залах легендарного кинотеатра на Котельнической набережной с 10:00 до 21:00 прочитают лекции и покажут лучшие экранизации произведений Булгакова. Гостей также ждут книжный развал, интерактивная фотозона «Кинопробы», вечер винила, джазовый концерт, обсуждения с участием булгаковедов и поклонников писателя — звезд кино и театра.

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Музей приглашает пересмотреть классику на большом экране в компании специалистов — киноведов и литературоведов-исследователей. Научные сотрудники музея и Госфильмофонда России поговорят о последних находках, развенчают самые известные мифы о писателе и подробно расскажут об истории создания его главных произведений и их экранизаций.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 15 мая в 14:00 в большом зале кинотеатра.

В специальной программе «Булгаков — зритель» заведующий отделом научно-методической деятельности Музея М.А. Булгакова Иван Назаров расскажет о фильмах, которые писатель смотрел в 1920–1930-е годы в московских кинотеатрах и на специальных показах американского посла в Спасо-хаусе. Одну из ранних голливудских лент — «Маленькую маму» Генри Костера (1935) — зрители увидят на большом экране в оригинале с русскими субтитрами.

На лекции «Булгаков — киносценарист» заведующая научно-просветительским центром Музея М.А. Булгакова Елена Михайлова расскажет о малоизвестных страницах биографии писателя. Например, о том, как в 1934 году режиссер Иван Пырьев задумал экранизировать «Мертвые души» Николая Гоголя и предложил написать сценарий Михаилу Булгакову, который двумя годами ранее создал сценарий по Гоголю для спектакля во МХАТе. Однако фильм на экраны так и не вышел. Та же участь постигла и другой киносценарий писателя — по гоголевскому «Ревизору».

В кинопрограмму «Булгаков Феста» войдет двухсерийная кинолента Александра Алова и Владимира Наумова «Бег» (1970) с блистательным актерским составом — Людмилой Савельевой, Алексеем Баталовым и Евгением Евстигнеевым.

В малом зале покажут телефильм Владимира Бортко «Собачье сердце» по самому невезучему произведению Булгакова. Повесть была написана в 1925 году, а официально напечатана только в 1987-м после многолетних попыток пробить цензуру, изъятия текста во время обыска, возвращения к Булгакову, изданий за границей и распространения в самиздате на родине. Произведение с репутацией антисоветской и запрещенной вещи нашло читателя, а чуть позже и зрителя. Этому долгому пути посвящена лекция старшего научного сотрудника Музея М.А. Булгакова Марии Котовой.

Не обойдется и без гайдаевской интерпретации пьесы «Иван Васильевич». Начнется же программа малого зала редкой лентой — короткометражкой студентов ВГИКа «Никогда не отвлекайтесь на работе» (1976) по мотивам «Мастера и Маргариты», в которой снялись Олег Табаков и Глеб Стриженов. Специальную лекцию «“Маленький человек! Я не смеюсь”, или “Что видел Степа Лиходеев?” (о ранних и окончательной редакции седьмой главы романа “Мастер и Маргарита”)» подготовит старший научный сотрудник научно-просветительского центра Музея М.А. Булгакова Мария Мишуровская.

В рамках фестиваля организуют пешеходные экскурсии по булгаковской Москве, проведут джазовый концерт Acoustic Jazz Quartet и виниловый сет «Булгаков и джаз». Будут также новые издания в книжной секции и презентация линейки сувениров Музея М.А. Булгакова.

К фестивалю музей готовит аудиогид с картой для прямого городского автобусного маршрута С755, который соединяет кинотеатр «Иллюзион» с Музеем М.А. Булгакова на Большой Пироговской улице (дом 35а).

15 мая все три площадки Музея М.А. Булгакова — на Большой Садовой, Большой Пироговской улицах и в Большом Афанасьевском переулке — будут работать бесплатно. «Булгаков Фест», как надеются организаторы, станет ежегодным.