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Власти Москвы разрешили построить новый небоскреб в «Москва-сити»

Власти российской столицы выдали разрешение на строительство в деловом центре «Москва-Сити» нового небоскреба. Проект получил название «Дом Дау» в честь советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Мосгосстройнадзор.

Власти Москвы разрешили построить новый небоскреб в «Москва-сити»
© Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Жилой небоскреб построят к третьему кварталу 2027 года в 1-м Красногвардейском проезде недалеко от Пресненской набережной и Садового кольца. В башне разместят около 700 квартир, в высоту она достигнет 85 этажей. Разработкой дизайна занимается архитектурное бюро СПИЧ.

Помимо жилья в небоскребе также будет четырехуровневый паркинг и необходимая инфраструктура, включая детский досуговый центр, офисы, кофейни, торговые площади, а во внутреннем дворе будет сад, зона для йоги и спортплощадка.

Ранее в компании NF Group выяснили, что с января по март 2023 года в жилых небоскребах делового центра «Москва-Сити» сократился объем предложения апартаментов. По итогам первого квартала текущего года объем выставленных на продажу апартаментов уменьшился на 27 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

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