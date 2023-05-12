Пересадка донорского сердца прошла за максимально короткое время — 190 минут.

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В Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца. Врачам удалось спасти жизнь человека. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Пересадку делала большая команда специалистов: кардиохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, трансплантологи, перфузиологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры. Соединение с донорским сердцем прошло за максимально короткое время — 190 минут», — сообщил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

У 58-летнего мужчины была хроническая сердечная недостаточность. Она не поддавалась лечению, пациент жил с риском внезапной смерти. В больницу его привезла скорая, и операция была единственным шансом.

«Теперь процесс адаптации организма к новому сердцу — на особом контроле у кардиологов и иммунологов», — отметил Сергей Собянин.

Первые операции по трансплантации органов и тканей в Боткинской больнице стали выполнять в 2018 году. Сейчас в клинике проводят операции по пересадке почек, печени, роговицы и костного мозга. В больнице уже проведено более тысячи трансплантаций.