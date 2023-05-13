Москвичей предупредили о двигающемся на столицу холодном фронте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что после сегодняшнего "очень теплого, июньского дня" в Москве наступит понижение температуры. Об этом сообщает RT.

По его словам, в воскресение, 14 мая, ожидается +17...+19°С, в понедельник — +18...+20°С, а во вторник — +20...+22°С. По его словам, все эти дни в температурном плане будут приближены к норме, а изменение погоды в воскресение на самом деле ничего не означает.

"Связано это с тем, что именно в воскресенье через Москву проходит холодный фронт. Он не будет выражен в осадках, потому что давление высокое, но изменится направление ветра с северо-западного на северо-восточный", — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что к середине следующей недели температура будет ежедневно повышаться на 1-2°С. Синоптик подчеркнул, что к концу рабочей недели температура в Москве и Подмосковье должна приблизится к отметке +25°С.