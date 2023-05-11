В Москве опубликовали график отключения горячей воды

"Отключения горячей воды проводятся ежегодно с мая по сентябрь в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Это необходимо для организации гидравлических испытаний на тепловых сетях, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки и своевременно их отремонтировать, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию в осенне-зимний период, - рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков. - На сегодняшний день срок отключения горячей воды в Москве составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей предупреждаем заранее: соответствующая информация размещена на официальном портале Мэра Москвы и ряде других городских сервисов. Обойтись без отключений горячей воды, к сожалению, невозможно, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо регулярно проводить плановые профилактические мероприятия".