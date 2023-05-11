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В Москве опубликовали график отключения горячей воды

Позади холодные дни мая. По данным синоптиков, ночных и дневных заморозков не предвидится, более того, к ближайшим выходным потеплеет до привычных для мая погодных значений. А раз так, то начинается пора профилактических отключений горячего водоснабжения. Начнутся отключения с 15 мая в разных округах города. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В Москве опубликовали график отключения горячей воды
© Российская Газета

"Отключения горячей воды проводятся ежегодно с мая по сентябрь в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Это необходимо для организации гидравлических испытаний на тепловых сетях, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки и своевременно их отремонтировать, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию в осенне-зимний период, - рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков. - На сегодняшний день срок отключения горячей воды в Москве составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей предупреждаем заранее: соответствующая информация размещена на официальном портале Мэра Москвы и ряде других городских сервисов. Обойтись без отключений горячей воды, к сожалению, невозможно, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо регулярно проводить плановые профилактические мероприятия".

Узнать, когда в доме выключат горячую воду, можно разными способами:

1. на портале mos.ru,

2. на сайте moek.ru,

3. в мобильном приложении "Моя Москва".

На любом из этих информационных сервисов надо набрать интересующий адрес. Например, в зданиях по улице Правды, которые находятся рядом с редакцией "Российской газеты", отключат горячую воду днем 20 июня. А на улице Арбат, 1 горячей воды не будет с 14:00 часов 15 мая.

Кстати, информацию о графике отключения горячей воды можно получить и по телефону:

- единая справочная служба Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77;

- единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53;

- горячая линия по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды +7 (495) 539-25-25.

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