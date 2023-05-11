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Пьяный москвич решил устроить фотосессию и спустился на рельсы в метро

В московском метро правоохранители задержали пьяного мужчину, который решил устроить фотосессию на путях. Об этом сообщает МВД Медиа. Инцидент произошел на станции "Павелецкая". По данным столичного управления МВД, россиянин спустился на жесткий путь и стал фотографироваться. Другие пассажиры просили мужчину вернуться на платформу, однако он продолжил фотосессию. Когда дебошир увидел приближающийся состав, он прошел в сторону тоннеля станции "Новокузнецкая" и поднялся с путей. После этого сотрудники полиции задержали 27-летнего москвича. "В отношении задержанного сотрудниками полиции составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.21 КоАП РФ и частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ. Судом мужчина признан виновным, и ему назначено 2 суток ареста и административный штраф", — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы отправил на пять дней в тюрьму студента Московского областного государственного университета Владимира Панина за то, что тот читал в метро книгу с фашистским знаком "SS" на обложке.

Пьяный москвич решил устроить фотосессию и спустился на рельсы в метро
© Газета.Ru
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