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Киноклуб Музея Победы пригласил москвичей на бесплатные показы в мае

Музей Победы в мае проведет три некоммерческих показа в рамках киноклуба «Поклонка». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Киноклуб Музея Победы пригласил москвичей на бесплатные показы в мае
© Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Там отметили, что жителей столицы и ее гостей каждый четверг приглашаются насладиться прокатными лентами на большом экране. Так, первый киносеанс состоится 11 мая.

По словам ведущего киноклуба «Поклонка» Геннадия Ходоса, открывать программу показов будет фильм «Сын», являющийся экранизацией одноименной пьесы из трилогии Флориана Зеллера. Фильм был в конкурсе венецианского кинофестиваля 2022 года. Кроме того, в этом месяце в «Поклонке» будет показана испанская картина «Земля Алькаррас» и биографическая драма «Тень Караваджо».

Для участия в кинопоказах необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте киноклуба.

8 мая в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в рамках II «Майского фестиваля правильного кино» состоялась премьера военной драмы «Расправляя крылья». Специальными гостями мероприятия стали артисты, сыгравшие главных героев киноленты: Катерина Шпица, Александр Горбатов, Кирилл Запорожский и другие.

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