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Расписание поездов Курского и Рижского направлений изменится до 26 мая

График поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЖД и МЦД-2 с 13 по 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Расписание поездов Курского и Рижского направлений изменится до 26 мая
©  портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Отмечается, что в будние дни 16–19 и 23–26 мая технологические окна назначены на время с 22:00 до 05:30. В выходные же работы будут идти с 03:00 субботы до 15:00 воскресенья. В это время специалисты будут вести капитальный ремонт пути на участке от платформы Люблино-Сортировочное до станции Москва-Товарная-Курская.

На период ограничений часть составов выведут из расписания. Некоторые проследуют по укороченным маршрутам, а у других изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок. В выходные дни планируется увеличение интервалов между поездами.

Ранее сообщалось, что до 29 мая изменится график поездов на Ленинградском направлении МЖД. Интервалы движения в часы пик увеличатся до 20 минут, а после 22:00 – до 40 минут, часть составов выведут из расписания, у других изменится число остановок. Кроме того, в будние дни с 10:30 до 15:00 не будет движения на участке Крюково – Ленинградский вокзал

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