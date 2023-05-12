Расписание поездов Курского и Рижского направлений изменится до 26 мая

График поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЖД и МЦД-2 с 13 по 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

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Отмечается, что в будние дни 16–19 и 23–26 мая технологические окна назначены на время с 22:00 до 05:30. В выходные же работы будут идти с 03:00 субботы до 15:00 воскресенья. В это время специалисты будут вести капитальный ремонт пути на участке от платформы Люблино-Сортировочное до станции Москва-Товарная-Курская.

На период ограничений часть составов выведут из расписания. Некоторые проследуют по укороченным маршрутам, а у других изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок. В выходные дни планируется увеличение интервалов между поездами.