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Москвичам пообещали температуру выше 20 градусов в выходные

23-градусное тепло в конце недели спрогнозировал москвичам в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали температуру выше 20 градусов в выходные
© Мослента

Синоптик пообещал «красивую погоду» в субботу, 13 мая, в Москве. В первый выходной день воздух прогреется до 21-23 градусов тепла, а ночью температура опустится до плюс семи-девяти градусов. Будет облачно, но без осадков, отметил он.

По словам Вильфанда, днем в воскресенье, 14 мая, температура воздуха будет варьироваться от 15 до 20 градусов. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Такая же погода ожидается и в понедельник, 15 мая.

Ранее москвичей предупредили о самом жарком лете за 150 лет.

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