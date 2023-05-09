Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии отсутствовало движение поездов от "Партизанской" до "Киевской" из-за человека на пути.