Главархив Москвы рассказал, как в советских газетах освещали День Победы

Столичный Главархив рассказал о том, как в советских газетах освещали празднование Дня Победы в первые годы после Великой Отечественной войны.

Так, в газетах «Вечерняя Москва» и «Правда» писали, что сразу после объявления по радио Юрия Левитана о капитуляции германских войск жители столицы, несмотря на глубокую ночь, выходили на улицу и поздравляли друг друга.

Также утром 9 мая на крупных предприятиях Тимирязевского района, где работали в ночные смены, проходили праздничные митинги. Из архивных документов известно, что лозунги выступающих сопровождались несмолкаемыми аплодисментами и криками «ура». Если первый День Победы сопровождался стихийными гуляньями, то уже в 1946 году праздник в столице прошел по всем правилам, передает официальный сайт мэра Москвы.