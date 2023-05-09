Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы. По его словам, россияне никогда не забудут о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов.
"Дорогие ветераны, дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! День Победы - это память. Мы никогда не забудем о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов и всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни в тяжелой борьбе за Отчизну. День Победы - это гордость. На фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг - разгромил врага, поработившего Европу. День Победы дорог и свят для каждой российской семьи. И так будет на протяжении всех будущих поколений", - сказал мэр в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Собянин поблагодарил ветеранов за оборону Москвы и Сталинграда, за Курскую дугу и освобождение Крыма, за непокоренный Ленинград и поверженный Берлин.
"Просматривая любимые фильмы о Великой Отечественной войне, читая труды историков и воспоминания очевидцев, каждый из нас, наверное, задавался вопросом: "А мы так смогли бы?". Сегодня мы отвечаем: "Должны, а значит и сможем". Сможем ради настоящего и будущего страны, ради наших детей и внуков, ради уважения к нашей истории. И, конечно же, ради ветеранов, перед которыми мы в неоплатном долгу", - добавил мэр.