В Баку доставили капсулы с частицами огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве

Международная акция "Огонь памяти" прошла в воскресенье в Баку. Капсулы с частицами огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве были переданы Русской общине Азербайджана и Международному благотворительному фонду горских евреев республики. В Баку их доставили телеведущая Ирина Куксенкова и певец, заслуженный артист России Ян Осин.

Выступая на церемонии по случаю передачи капсул с огнем, которая состоялась в Русском доме в Баку, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, чтобы такие трагедии больше не повторялись.

Зампредседателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Джалил Халилов сообщил, что из республики на фронт в годы Великой Отечественной войны отправились 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. 124 уроженцам Азербайджана было присвоено звание Героя Советского Союза. Около 90% горючего и смазочных масел для нужд фронта обеспечивал Азербайджан.

"Сегодня есть силы, которые хотят очернить историю этой войны, присвоить себе победу, завоеванную благодаря подвигу советского народа. Поэтому подобные акции важны, чтобы молодежь знала историю и не допускала таких посягательств", - сказал он.