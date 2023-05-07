В московском НМИЦ радиологии высадили Аллею Героев ко Дню Великой Победы

В воскресенье, 7 мая, накануне великого праздника нашей страны и всего мира - Дня Победы в Великой Отечественной войне в НМИЦ радиологии Минздрава России заложили Аллею Героев. Подвиг медиков в военное время невозможно переоценить. В 1941-1945 годах через госпитали прошли более 22 миллионов человек. Из них 17 миллионов были возвращены медиками в строй. На протяжении всей войны советские ученые-медики, особенно военно-полевые хирурги, были в первых рядах борьбы за жизнь и здоровье фронтовиков и тружеников тыла. Главные имена участников ВОВ вписаны в историю НМИЦ радиологии.

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Закладка Аллеи Героев стала символом памяти о подвигах наших 53 ветеранов, прошедших славный боевой путь во имя свободы и победы нашей страны над фашистской Германией.

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В идею создания Аллеи Героев заложена посадка 35 деревьев, которые появились на территории Центра. Мероприятие состоялось при участии главного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России, академика РАН Андрея Каприна, главного онколога ЦФО, директора МРНЦ им А.Ф. Цыба, члена-корреспондента РАН Сергея Иванова и сотрудников НМИЦ радиологии Минздрава России. Почетным гостем мероприятия стала Герой Труда, заслуженный работник культуры Российской Федерации, обозреватель редакции "Российская газеты" Ирина Григорьевна Краснопольская.

Она поделилась своими воспоминаниями о Дне Победы, рассказав участникам о том, какие эмоции она испытала, будучи юной девушкой.

- Как вы думаете, что мы делали дома в этот день? Мы снимали с окон занавески и держали кресты. Моей старшей сестре исполнился 21 год, когда после четвертого курса медицинского института ее призвали на фронт. После войны, в 26 лет, она сразу была назначена заведующей Канавинским райздравом г. Нижнего Новгорода, - рассказала Ирина Григорьевна.

В свою очередь, Андрей Дмитриевич Каприн вспоминал подвиги своего отца, героя Советского Союза Дмитрия Васильевича Каприна, который ушел на фронт в 21 год. На фронтах Великой Отечественной войны он принимал участие в боях на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, битве за Днепр, освобождении Украинской и Литовской ССР, боях в Восточной Пруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года гвардии капитан Дмитрий Каприн был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Всего же за время своего участия в войне Каприн совершил 130 боевых вылетов. После ее окончания он продолжил службу в Советской Армии.

- Всю жизнь мой отец оставался замечательным другом, всегда помнил своих фронтовых товарищей. Это была необыкновенная дружба, стальная, закаленная войной. Это пример для всех нас неимоверного мужества и воли к победе, - отметил Андрей Дмитриевич.