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Летний кинотеатр «Москино» в парке «Сокольники» откроется 20 мая

В парке «Сокольники» откроется летний кинотеатр сети «Москино», он заработает 20 мая. У посетителей парка появится возможность посмотреть разнообразные фильмы на большом экране.

Летний кинотеатр «Москино» в парке «Сокольники» откроется 20 мая
© mos.ru

В этом сезоне в программу войдут новинки проката, авторское кино, советская и российская классика, фестивальные картины и фильмы из золотого фонда мирового кинематографа. Поклонники зарубежного кино смогут посмотреть иностранные ленты на языке оригинала с субтитрами.

Первым фильмом, который покажут в новом кинотеатре, станет криминальная драма Николаса Виндинга Рефна «Драйв». Она рассказывает историю водителя, днем работающего каскадером и автомехаником, а ночью — перевозчиком, помогающим грабителям скрываться с места преступления. В главных ролях — Райан Гослинг, Кэри Маллиган и Альберт Брукс. Картину тепло приняли критики, а на Каннском фестивале 2011 года Николаса Виндинга Рефна признали лучшим режиссером.

Кроме того, в первую неделю после открытия покажут триллер «Мегалодон», мелодрамы «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Амели», мюзикл «Ла-Ла Ленд», драму «Одержимость» и комедию ужасов «Реальные упыри».

Кинотеатр находится по адресу: Митьковский проезд, строение 10. Он рассчитан на 180 мест и работает с 20:00 до 00:00. Узнать расписание и купить билеты можно на сайте сети кинотеатров. В случае дождя сеансы отменяют, а деньги за билеты возвращают.

Кинопоказы на свежем воздухе стали неотъемлемой частью московского лета и пользуются популярностью у жителей и гостей столицы. Прошлым летом билеты в кинотеатр «Москино Сокольники» приобрели более 13 тысяч человек — в два раза больше, чем в 2021 году.

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