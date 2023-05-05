В Москве заметили необычное объявление одинокого пенсионера

«Скоро снова вернемся к нормальным временам, когда люди выходят на улицу, гуляют и знакомятся лично. Пришла пора отлипать от смартфонов», «Эх, жалко телефончик затерли», «Сокольники ждут вас», «Для этого есть санаторий и танцы по вечерам, например», — написали пользователи сети.