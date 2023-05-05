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В Москве заметили необычное объявление одинокого пенсионера

В столице заметили необычное объявление одинокого пенсионера. Соответствующую фотографию опубликовали в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте». Желающий познакомиться с женщиной пожилой мужчина разместил на улице бумажное послание.

В Москве заметили необычное объявление одинокого пенсионера
© Milla Antlers / Globallookpress.com

На снимке запечатлено объявление, закрепленное на стволе дерева рядом с детской площадкой. Автор написал:

«Одинокий пенсионер из Москвы 67 лет познакомится с женщиной до 70 лет без лишнего веса и множества внуков».

Для связи мужчина оставил свой номер телефона и уточнил, что связываться с ним следует через СМС.

«Скоро снова вернемся к нормальным временам, когда люди выходят на улицу, гуляют и знакомятся лично. Пришла пора отлипать от смартфонов», «Эх, жалко телефончик затерли», «Сокольники ждут вас», «Для этого есть санаторий и танцы по вечерам, например», — написали пользователи сети.

Ранее была названа дата ухода приложения для знакомств Tinder из России.

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