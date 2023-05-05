Ко Дню Победы в Москве раздадут 250 тысяч георгиевских лент. Где и когда их можно получить?

Уже почти 15,5 тысячи человек объединяет патриотическое направление волонтерства в столице. Ежегодно его участники помогают в организации мероприятий, посвященных знаменательным датам, сами инициируют тематические акции, занимаются сохранением исторической памяти. Волонтеры активно подключились и к программам, приуроченным к 78-й годовщине Победы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина:

"9 Мая - особый день для нашей страны. Он затрагивает каждую семью и объединяет поколения. Сохранять историческую память помогают волонтеры. В ближайшие дни они будут сопровождать ветеранов, проводить тематические акции на улицах города, координировать участников и гостей мероприятий".

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В частности, 6 мая начнет работать штаб по встрече ветеранов, прибывающих в столицу из других регионов России. Волонтеры будут ждать их на семи вокзалах и в трех аэропортах: помогут добраться до гостиниц, заселиться и спланировать посещение событий, посвященных Дню Победы. После завершения мероприятий ветеранов также проводят на поезд или самолет.

В этом году московские волонтеры впервые присоединятся к патриотической акции "Улицы героев". Для горожан и туристов подготовили буклеты об участниках Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы и проспекты города. Их будут раздавать с 6 по 8 мая. Электронный вариант карты можно изучить на портале mos.ru в разделе "Живая память. Имена героев Великой Отечественной войны на карте Москвы".

7 и 8 мая в оживленных местах - на площадях, бульварах и в парках - волонтеры будут вручать прохожим георгиевские ленточки. Одноименная патриотическая акция стартовала еще в конце апреля и завершится накануне Дня Победы. В общей сложности планируется раздать свыше 250 тысяч лент.

Волонтеры патриотического направления каждый год помогают с подготовкой и проведением всероссийских и международных тематических акций и событий. Они заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны и других боевых действий: привозят продукты, поздравляют с памятными датами, делятся положительными эмоциями, пишут теплые письма.

Кроме того, волонтеры занимаются краеведческой деятельностью, помогают приводить в порядок памятники героям и регулярно ухаживают за мемориальными местами.