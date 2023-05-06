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Ряд улиц в центре Москвы перекроют 7 мая

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 7 мая для проезда. Также изменится работа городского транспорта, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 7 мая
© Моя улица

Движение будет перекрыто:

с 05:00 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;

с 05:30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных;

с 10:00 на Тверском и Страстном бульварах.

Помимо движения, в Москве перекроют ряд подземных пешеходных переходов:

7 и 9 мая с 05:00 на Волгоградском проспекте, на участке Садового кольца, от Таганской площади до Маяковского тоннеля, а также на Тверской улице;

7 и 9 мая с 10:00 на улице Новый Арбат, Кремлевской набережной, на участке Садового кольца, от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара.

До 13:00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка. Водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

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