«Москино» проведет бесплатные показы фильмов о женщинах во времена ВОВ

Сеть кинотеатров "Москино" подготовила специальную программу "Женщины и война" в честь Дня Победы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Кинотеатры бесплатно покажут фильмы военных лет, которые расскажут о судьбах героинь.

"Советские женщины внесли весомый вклад в Победу. Они наряду с мужчинами сражались на фронте, осваивали военные профессии, работали в тылу и состояли в партизанских отрядах", – говорится в сообщении.

Например, в кинотеатре "Спутник" в 09:00 зрители смогут насладиться картиной "Актриса" режиссера Леонида Трауберга. Фильм был снят в 1942 году. Он расскажет историю известной актрисы музыкального театра, которая решила оставить музыку. Героиня посчитала, что в годы войны ее профессия неуместна.

Кинотеатр "Молодежный" в 11:00 устроит просмотр ленты "Машенька" режиссера Юлия Райзмана 1942 года. Маша и Алексей любили друг друга, однако расстались по вине легкомысленного юноши. Они встретились через несколько лет на фронте.

Гости также смогут посмотреть фильм 1943 года "Она защищает Родину" режиссера Фридриха Эрмлера в кинотеатре "Тула" в 15:00. Картина расскажет об истории Паши Лукьяновой, чью радостную и счастливую жизнь разрушила война.